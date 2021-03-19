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Деловые новости

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Специалист рассказала, как быстро заработать первый миллион

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Финансовый советник Анна Харченко рассказала, что благодарю депозиту в банке и приобретению ценных бумаг можно заработать свой первый миллион. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Она напомнила, что для быстрого накопления необходима высокая доходность.

«Если на депозите вы заработаете 4-5%, а на облигациях 6-7%, то покупка акций может принести 15-20% прибыли. Если есть аппетит к риску, можно присмотреться к IPO и криптовалюте», — поделилась эксперт.

По словам Харченко, еще быстрее увидеть семизначную цифру на счете получится за счет реинвестирования процентов. Она предложила сделать на калькуляторе расчет сложного процента, чтобы убедиться в действенности этого финансового приема.

Ранее эксперты рассказали, как заработать на люксовых сумках.

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