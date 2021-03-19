В России долги за теплоэнергию выросли на 12%

Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» рассказала, что с 1 января по 1 февраля 2021 года долг потребителей (УК, граждан и бизнеса) за теплоснабжение перед ресурсоснабжающими организациями увеличился на 28,7 млрд рублей — до 237,9 млрд рублей (на 12%). Об этом сообщает газета «Известия».

По информации ассоциации, задолженность увеличивается каждую зиму, так как в эти месяцы расходы на отопление повышаются. Однако по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет в этот раз долг растет в ускоренном темпе.

С 1 января по 1 февраля 2019 года объем неплатежей вырос на 19,2 млрд рублей (8,6%), а в тот же период 2020 года — на 17,9 млрд (9,2%), отмечает совет.

Кроме того, вследствие пандемии началось замедление темпов развития экономики, в 2020 году ВВП по сравнению с 2019 годом снизился на 3,1%, добавил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Сергей Есяков.

По его мнению, это стало причиной ухудшения финансового состояния ряда компаний, а также снижения реальных доходов населения и соответственно роста долгов за тепло.

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