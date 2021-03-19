В России пожертвования стримерам могут обложить налогом

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что в России готовится законодательная база для налогообложения пожертвований для стримеров. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время те деньги, которые получают треш-стримеры, оформляются как пожертвования, а пожертвования в РФ не облагаются налогом. Но насколько правомерно рассматривать их как пожертвования, если это плата за оказание определенных видео-услуг?» — сказал Пушков.

Он выразил мнение, что пожертвования стримерам — форма ухода налогов и финансового контроля.

«Ведомства, отвечающие за налоги и финансы, готовят свои предложения, для того чтобы внести определенные изменения в наше законодательство, чтобы выделить ту категорию (оплаты услуг), которая пожертвованиями на самом деле не является», — сказал Пушков.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение сенаторов об установлении в Уголовном кодексе России отдельной статьи за «трэш-стримы».