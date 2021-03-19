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Деловые новости

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Набиуллина объяснила причины повышения ключевой ставки

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о причинах повышения ключевой ставки. Об этом сообщается в ее заявлении на сайте ЦБ.

Набиуллина заявила, что экономика страны восстанавливается более уверенно, растет внутренний и внешний спрос, при этом усилилось инфляционное давление.

«В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи 4% в первом полугодии 2022 года», — заявила глава Центробанка.

Она дополнила, что вернуть ЦБ к нейтральной денежно-кредитной политике нужно сейчас. Если этот процесс отложится, в будущем повысить ставку придется еще сильнее.

Также глава регулятора отметила, что правильность решения Банка России по повышению ключевой ставки отражают облигации федерального займа (ОФЗ) и динамика курса рубля. При этом Набиуллина допускает, что повышение ключевой ставки до нейтрального уровня в 5-6% в 2021 году может не потребоваться. Она уточнила, что все будет зависеть от развития ситуации.

Ранее Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%.

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