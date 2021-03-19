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Деловые новости

На территории технополиса «ЭРА» создадут первый инвестфонд

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На базе военного инновационного технополиса «ЭРА» ожидается создание первого инвестиционного фонда для развития инновационных производств. Соглашение о сотрудничестве в этом направлении было заключено в пятницу в Москве между ПСБ и Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 19 марта.

ПСБ при подписании соглашения представлен председателем банка Петром Фрадковым, а Минобороны – начальником Главного управления генерал-майором Андреем Гончаровым.

Ожидается, что фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов.

У технополиса «ЭРА» очень важная миссия по созданию инновационной инфраструктуры и формированию качественной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны, отметил Фрадков.

По его словам, ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе, с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса «ЭРА».

«Создание инвестиционного фонда является частью стратегии ПСБ по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК через фонд», — подчеркнул глава ПСБ.

ПСБ также планирует проведение образовательных программ для сотрудников Минобороны и предприятий ВПК.

Кроме того, банк предоставит участникам технополиса комплекс услуг по продвижению высокотехнологичной продукции в сфере обороны.

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