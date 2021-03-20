Иностранцы больше не смогут владеть землей в Крыму

В России в субботу, 20 марта, начал действовать закон о запрете иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам владеть землей на большей части территории Крыма, пишет РБК.

Под ограничения подпадают 19 из 25 муниципальных образований республики, включая Евпаторию, Керчь, Ялту и Судак. Также иностранцам запрещено владеть землей в 12 муниципальных образованиях Севастополя.

Как отмечается, запрет не касается территорий в Симферополе, Джанкое, Красноперекопске, Белогорском, Красногвардейском и Первомайском районах.

В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому большинство районов крымского полуострова были внесены в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут владеть землей. В августе того же года российский лидер заявил о сложностях в развитии Крыма из-за санкций.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.