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Деловые новости

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Зеленский хочет ввести «экономические паспорта» для украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новом проекте по внедрению «экономических паспортов» в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Согласно проекту, все родившиеся на Украине дети смогут получать дивиденды от использования и добычи природных ресурсов страны по достижении восемнадцатилетнего возраста.

Деньги будут храниться на персональном депозитном счете в банке. Когда жителю Украины исполнится 18 лет, он сможет потратить накопления на получение высшего образования в пределах страны.

По словам Зеленского, механизм для создания «экономического паспорта» будет представлен в скором времени.

Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил реформу правосудия на Украине.

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