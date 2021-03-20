Суд арестовал 100% имущества и акций украинского предприятия «Мотор Сич»

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на все имущество и акции украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО» Мотор Сич», — указано в сообщении.

Все арестованное имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Однако, несмотря на принятые действия, предприятие «Мотор Сич» фактически продолжит работу в прежнем режиме.

СБУ проводит досудебные расследования, подозревая руководство предприятие в диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ (статьи 14, 15, 111 и 113 УК Украины) и в нарушении законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций (статьи 209, 212, 233 и 364).

Предприятие «Мотор Сич» стало ареной борьбы между правительством США и китайским капиталом. В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО «Мотор Сич», а в 2019 году подала документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины.

Однако в осенью 2019 года, после ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны специалистами Института оборонного анализа США, на принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест. Правительство объявило о национализации производства.

В 2020 году китайцы оценили ущерб в 3,5 млрд долларов и потребовали международного арбитража.

Ранее Китай потребовал от Украины учитывать его интересы при национализации «Мотор Сич».