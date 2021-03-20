Среди туристов вырос спрос на отдых в Крыму

С начала года туристический поток в Крым с каждым месяцем увеличивается на 10-15%. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, пишет РИА «Новости».

«С начала этого года прирост по турпотоку составляет ежемесячно 10-15% к прошлому году», — сказал Волченко.

Он подчеркнул, что на весенние праздники и школьные каникулы уже забронированы все номера в наиболее популярных гостиницах и санаториях.

Министр отметил, что в предстоящем курортном сезоне ожидается большое число мероприятий. Тем не менее, объявить о них пока нельзя, потому что Роспотребнадзор не снял все ограничения, введенные из-за коронавируса.

Ранее в ВОЗ оценили перспективы восстановления международного туризма.