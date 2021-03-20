В Черногории рассказали, когда возобновят прямые рейсы с Россией

Власти Черногории надеются возобновить прямые рейсы с Россией через полтора месяца. Об этом заявила госсекретарь по туризму Министерства экономического развития Ивана Джурович, пишет ТАСС.

«Хотелось бы в том числе как можно скорее восстановить прямые рейсы, и надеемся, что через полтора месяца будут полноценные условия для туризма», — сказал Джурович.

В прошлом году страна потеряла 85% доходов от туризма. По словам Джурович, россияне смогут въехать в страну с отрицательным тестом на коронавирус, документом о вакцинации или справкой о наличии антител.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Кроме того, что Россия и Шри-Ланка готовятся возобновить авиасообщение.

Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.