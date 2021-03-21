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Деловые новости

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Финансист рассказал, когда нужно продавать доллары

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Управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров рассказал, когда нужно менять доллары на рубли.

«Золотое правило инвестора – не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 рублей), вероятно, придется смириться с убытками», — заявил аналитик «Прайму».

При этом он отметил, что менять все доллары на рубли не стоит, лучше хранить накопления в разной валюте — 30% в долларах, 30% в евро и 40% в рублях. Это позволит минимизировать риски, связанные со скачками курса.

По мнению Бугрова, рубль стабилизировался благодаря росту цен на нефть и успехам в февральских переговорах в рамках ОПЕК+. Однако надеться на кардинальное удешевление доллара не стоит, маловероятно, что курс упадет до 60-65 рублей в этом году, но колебания будут.

Финансист напомнил, что на стоимость рубля сильно влияет внешнеполитическая ситуация и пока предпосылок к смягчению взаимоотношений нашей страны с другими игроками международной арены нет.

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