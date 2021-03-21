В ФРГ фирма супруга министра здравоохранения продала полмиллиона масок минздраву

Министерство здравоохранения ФРГ закупило в прошлом году более полумиллиона медицинских масок класса FFP2 у фирмы Burda GmbH («Бурда ГмбХ»), связанной с супругом главы Минздрава ФРГ Йенса Шпана — Даниэлем Функе. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на документ, который ведомство предоставило Бундестагу.

Даниэль Функе лоббирует компанию и руководит ее бюро в Берлине. Таким образом, как пишет издание, сделка может подразумевать конфликт интересов. Согласно документу, предоставленному в Бундестаг, у Burda GmbH были приобретены 570 тысяч респираторов по цене в $1,73 за штуку. Общая стоимость составила €909 тысяч.

Во время первого локдауна по коронавирусу в Германии наблюдался дефицит масок. Тогда министерство Шпана в срочном порядке решало проблему. В Burda GmbH заявили, что Функе не участвовал в сделке и даже не знал о ней.

Функе работает в фирме с 2007 года, в сентябре 2019 года он стал руководителем ее бюро в Берлине.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в рамках пресс-конференции не исключила, что власти ФРГ могут согласовать закупку российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V». В Германии коронавирусом заразились 2 669 233 человек, скончались 74 712 пациента.