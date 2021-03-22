Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров призвал уходить от использования доллара. Об этом он заявил в интервью китайским СМИ, текст которого приводится на сайте внешнеполитического ведомства.

По его словам, осуществление этого должно происходить посредством перехода к расчетам в национальных или альтернативных доллару валютах. Кроме того, он предложил уйти от использования контролируемых Западом платежных систем.

Глава министерства призвал укреплять отечественную технологическую самостоятельность как России, так и Китаю.

«Жизнь заставляет нас выстраивать свою линию в экономическом и социальном развитии таким образом, чтобы не зависеть от тех «причуд», которые демонстрируют наши западные партнеры», — подчеркнул Лавров.

При этом министр указал на то, что Запад занимается продвижением своей идеологизированной повесткой, которая нацелена на сохранение «доминирования за счет сдерживания развития других стран».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия уходит от долларовой зависимости.