Минпромторг рассказал о стратегии России в ответ на санкции США

Замминистра промышленности и торговли России Олег Бочаров заявил, что санкционная политика США в адрес России будет способствовать ускорению и интенсификации процессов импортозамещения в отраслях. Об этом сообщает РБК.

Он отметил, что денежные средства, которые ранее тратились на импорт, останутся внутри страны и «пойдут на зарплаты сотрудников и развитие новых технологий и производств».

Замглавы ведомства подчеркнул, что Белый дом принял решение об антироссийских ограничительных мерах «не 2 марта».

Кроме того, Бочаров указал на то, что похожая политика проводилась еще в отношении СССР, но это «не мешало стране развиваться».

Ранее РБК рассказал, что санкции президента США Джо Байдена затронут менее 1% американских поставок в Россию.