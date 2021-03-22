В России заключили рекордное число брачных договоров в пандемию

В России в 2020 году выросло число заключенных брачных договоров, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную нотариальную палату (ФНП).

По сравнению с 2019 годом число брачных договоров выросло на 26%, до 142,5 тыс. обращений.

Часто супруги заключают такой договор, когда планируют брать жилье в ипотеку.

«К примеру, к брачному договору прибегают, когда один из супругов по каким-либо причинам не может выступить в качестве созаемщика — потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по другим параметрам», — рассказали в ФНП. Там добавили, что при наличии такого документа человек в случае неуплаты партнером ничем не рискует.

Кроме того, брачный договор советуют заключать и в том случае, если один из супругов занимается предпринимательской деятельностью. Это позволит уберечь имущество семьи от возможных проблем в его бизнесе.

При этом в брачном договоре нельзя прописать наказание за измену или рукоприкладство, а также прописать график ведения домашнего хозяйства, так как в России документ регулирует только имущественные отношения.

Отмечается, что брачный договор должен быть заверен нотариально.

Ранее сообщалось, что число браков в России в 2020 году уменьшилось на 18,5%.