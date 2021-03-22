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Деловые новости

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Эксперт оценил слова Лаврова об уходе России от доллара

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Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что вопрос о переустройстве международного финансового порядка назрел уже давно. Об этом сообщает RT.

По его словам, отказ от использование валюты США будет способствовать достижению экономической самодостаточности России, а также ее партнеров.

«Если мы говорим об уходе, допустим, от доллара, значит, мы должны прийти к какой-то другой конвертируемой валюте, которую можно резервировать, то есть резервной валюте», — отметил он.

Кроме того, Суздальцев добавил, что рубль в дальнейшем «станет не только широко конвертируемой, принимаемой во всем мире валютой, но и резервной». Благодаря этому Россия сможет больше не зависеть от США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о необходимости снижения зависимости страны от «контролируемых Западом» платежных систем.

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