В Кремле прокомментировали возможность отключения России от SWIFT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность отключения России от SWIFT.

Он обратил внимание на то, что санкционные устремления противников России, в первую очередь США, продолжаются по нарастающей, у этих действий необоснованный характер.

«Поэтому, конечно, такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, оценивают ли российские власти как серьезную угрозу отключение России от SWIFT.

В прошлом году США пригрозили ввести против РФ новые санкции, в частности отключить от системы платежей SWIFT. Поводом стала якобы хакерская атака.

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов пояснил, что Соединенные Штаты имеют только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии.

Он также напомнил, что в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.