«Тинькофф Инвестиции» открывают доступ к срочному рынку Мосбиржи

«Тинькофф Инвестиции» открывают для своих клиентов доступ к срочному рынку Московской биржи — инвесторам будут доступны фьючерсные контракты — производные финансовые инструменты с определенным сроком исполнения, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 22 марта, в понедельник.

Для торговли фьючерсами в «Тинькофф Инвестициях» не придется заводить отдельный счет: все активы инвестора на фондовой и валютной секциях по умолчанию объединены в единую денежную позицию и могут учитываться в обеспечении при открытии позиции на срочном рынке.

Отмечается, что возможность совершать сделки с фьючерсами появится у клиентов брокера поэтапно в течение ближайших двух недель.

Возможность торговать на срочном рынке можно после включения услуги «Маржинальная торговля» на брокерском счете или ИИС. Активировать услугу можно в личном кабинете в разделе «О счете» или в приложении «Тинькофф Инвестиции».

Для «Тинькофф Инвестиций» запуск срочного рынка — еще один шаг к тому, чтобы предложить клиентам максимально широкую линейку инвестиционных инструментов, доступных инвесторам на самых прогрессивных рынках мира, говорит директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

«Для нас как для ответственного брокера крайне важно не только разработать понятный и дружелюбный сервис, но и предоставить пользователям полную информацию о продукте, — пояснил Панченко. — Так появится отдельный курс о торговле на срочном рынке, в приложении — подсказки и специальные дисклеймеры о повышенных рисках, которые будут мотивировать пользователя детально изучить вопрос».