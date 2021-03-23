Российские юристы назвали причины отказа в выплате детских пособий

Адвокат Яна Любимова заявила, что отказ в предоставлении выплат на детей от трех до семи лет возможен, если у родителей отсутствует официальный доход. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

Она подчеркнула, что исключениями являются уход за ребенком до 3 лет или инвалидом, статус безработного сроком не более полугода, а также ряд социально сложных ситуаций.

По словам юриста, существуют и другие критерии материального благосостояния. Она указала, что в выплате будет отказано, если в семье есть несколько квартир или домов. Также семья не вправе претендовать на пособие, если у нее имеется больше одного автомобиля, хотя существуют исключения из данного правила.

Любимова также отметила важность того, чтобы получатель пособия фактически осуществлял уход за ребенком. Выплату могут не дать или отобрать, если выяснится, что он работает по графику, сокращенному на небольшое время, а с ребенком в это время находится другой член семьи.

Если уход осуществляет лицо, не находящееся в отпуске по уходу за ребенком, то именно оно имеет право на получение ежемесячного пособия, указал управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

Юрист Егор Редин также указал, что право на получение ежемесячного пособия есть у лица, которое осуществляет уход за ребенком, но при этом не находится в отпуске по уходу за ним.

В марте сообщалось, что Минтруд РФ хочет ограничить детские пособия «подозрительно бедным» семьям.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта изменились правила получения детских пособий.