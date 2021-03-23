Лавров раскритиковал попытки Запада выставить РФ и КНР авантюристами вакцинной дипломатии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить РФ и КНР авантюристами так называемой «вакцинной дипломатии». Об этом сообщает ТАСС.

«[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности», — сказал глава российского МИД на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

Лавров напомнил, что в понедельник, 22 марта, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах производства и распространения вакцин, в том числе против коронавируса, все государства должны руководствоваться только соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами.

Дипломат отметил, что это необходимо помнить всем странам, в частности, партнерам на Западе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Китай вместе с РФ должен отстаивать принципы Устава ООН, которые игнорирует Запад. По его словам, западные коллеги пытаются честными и нечестными путями обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории, «в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство».