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Глава «Газпрома» Алексей Миллер Глава «Газпрома» Алексей Миллер

Миллер оценил расходы «Газпрома» при переходе на российское ПО

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил риски ухудшения финансовых показателей компании при переходе на российский софт к 2025 году и попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина изменить сроки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма.

Суммарный объем затрат компании может быть равен 180 млрд руб., заявил Миллер.

В своем письме он попросил убрать из проекта указа «О мерах экономического характера по обеспечению технологической независимости и безопасности объектов критической информационной инфраструктуры» сроки перехода «Газпрома» на российское программное обеспечение и оборудование. Согласно актуальной версии документа, компания должна перейти на отечественное ПО не позднее 1 января 2024 года, а на оборудование — к началу 2025 года.

«Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели «Газпрома», — считает Миллер.

Издание уточняет, что причины и расчет потенциальной суммы ущерба в письме не указаны.

В данный момент письмо Миллера находится на рассмотрении в Минцифры.

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