Счетная палата выявила нарушения в Роскосмосе на 30 млрд рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в Роскосмосе были выявлены нарушения на 30 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

«В Роскосмосе, к сожалению, снова находим нарушений больше чем на 30 миллиардов рублей за прошлый год», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Кудрин отметил, что нарушения разных качеств касаются бухгалтерского учета, нецелевого расходования бюджетных средств, нормативов финансирования.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили 22 уголовных дела по итогам аудита Роскосмоса. Дела касались хищений бюджетных средств, злоупотребления и превышения полномочий на предприятиях Роскосмоса.