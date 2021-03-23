Банк России утвердил эскиз новой сторублевой банкноты

Заместитель председателя Банка России (ЦБ РФ) Михаил Алексеев заявил, что ЦБ утвердил эскиз новой банкноты в 100 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на сегодняшний день совет директоров ЦБ утвердил концептуальный эскиз модернизированной банкноты номиналом 100 рублей. На ней будут изображены такие символы столицы, как парк «Зарядье», Красная площадь, здание МГУ на Воробьевых горах, Шуховская башня и др.

«Достопримечательности ЦФО, которые будут размещены на оборотной стороне купюры, будут раскрыты позже», — добавил Алексеев.

Ранее Алексеев рассказал, что в России к 2025 году выйдут обновленные банкноты, на которых будут представлены достопримечательности всех федеральных округов. Также он отметил, что уже в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.