Минстрой России сообщил о росте цен на недвижимость в 2021 году

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин заявил, что стоимость недвижимости в России может вырасти из-за повышения в конце 2020 года цен на строительные материалы, сообщает РИА «Новости».

Файзуллин напомнил, что цены выросли по разным регионам России неоднородно.

«Требует анализа, везде на разных территориях рост цен произошел по-разному», — пояснил Файзуллин.

Также министр заявил, что не все причины, по которым происходит рост цен, проявились в действии. Например, рост цен на металлы произошел в второй половине 2020 года.

«То есть это объекты, которые мы видим фактически только на начальной стадии», — уточнил Файзуллин.

Цены на недвижимость в России растут с прошлого года, когда на рынке ипотечного кредитования появился ажиотажный спрос на льготные ипотечные кредиты, а предложение оставалось низким.

Ранее стало известно, почему россиянам отказывают в ипотеке. Главной причиной аналитики назвали рост цен на недвижимость и сомнения в платежеспособности населения.