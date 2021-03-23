В Архангельске предложили изобразить город на десятитысячной купюре

Власти Архангельска выступили за то, чтобы изображение города появилось на десятитысячной купюре. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе градоначальника, такой вопрос уже обсуждается. Кроме того, там отметили, что город готов передать эстафету Пятигорску — именно он заменит Архангельск на 500-рублевой.

«С конца 90-х годов купюра носит изображение города Архангельска. Это уже 25 лет будет, когда она будет выпущена. Мы, конечно, горды тем, что туристы, и гости города, и сами архангелогородцы всегда фотографируются на фоне памятника Петру Первому — на фоне него с купюрой в руках. Теперь мы передаем Пятигорску эстафету. В то же время, если появится купюра в 10 000 рублей, а такой вопрос обсуждается, мы будем не против, если на нем появится изображение Архангельска, знаковых мест город», — рассказали в пресс-службе Дмитрия Морева.

Вид на памятник Петру Первому в Архангельске исчезнет с 500-рублевой купюры. Ранее стало известно, что Центробанк решил изменить дизайн банкнот к 2025 году. Об этом сообщил замглавы регулятора Михаил Алексеев. В новом варианте дизайна на отдельных купюрах появятся изображения Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. В последний раз банкнотный ряд обновляли в 2017 году.