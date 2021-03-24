США выразили Германии возражения по «Северному потоку — 2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о возражениях США по поводу газопровода «Северный поток 2» в ходе переговоров с немецким коллегой Хайко Маасом. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Госдеп.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток 2», — говорится в сообщении.

Ранее США потребовали остановить работу над «Северным потоком — 2», заявив о возможном введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, ответственной за строительство газопровода. По мнению госсекретаря США Энтони Блинкена, завершение этого проекта — плохая сделка для Германии, для Украины и для союзников и партнеров США из Центральной и Восточной Европы.