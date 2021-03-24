Компании получат более 12 млрд рублей в качестве стимула к наему новых сотрудников

Фонд социального страхования получит свыше 12 млрд рублей от правительства РФ на субсидии работодателям в размере трех минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данная мера направлена на снижение напряженности на рынке труда.

«Межбюджетный трансферт бюджету Фонда социального страхования РФ на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на стимулирование найма безработных граждан в размере 12,146 млрд рублей в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приеме на работу в размере трех минимальных размеров оплаты труда», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 1 апреля прекращается действие ряда льгот и временных правил, которые российские власти приняли на период пандемии COVID-19. Кроме того, с начала апреля прекратит действовать временный порядок регистрации безработных граждан, который предусматривал возможность обращения в службу занятости через портал «Госуслуги» и «Работа в России».