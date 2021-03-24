В Минсельхозе опровергли слухи о дефиците сахара в России

В России нет и не ожидается дефицита сахара. Об этом заявили в Минсельхозе РФ, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что рынок страны обеспечен необходимым количеством сахара.

Ранее издание «Ведомости» сообщало, что в России ретейлеры пожаловались на трудности с закупкой сахара на фоне выросшего на него спроса.

В Минсельхозе заявили, что сохранить стабильную ситуацию возможно благодаря увеличению посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, в том числе по возмещению затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.

Отмечается, что сейчас участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие около 100% российского рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, максимально обеспечивающих потребности внутреннего рынка.