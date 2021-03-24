Госдума приняла закон о налоговом вычете на фитнес и спорт

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при тратах на физкультурно-оздоровительные услуги, сообщает ТАСС.

В соответствии с документом, россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. руб. в год. Таким образом, граждане, увлекающиеся спортом, смогут вернуть себе не более 15,6 тыс. руб. (максимальный размер вычета). Кроме того, воспользоваться данным правом возможно не позже трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Ко второму чтению в проект была внесена поправка, позволяющая получить вычет на несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных.

По словам спикер Госдумы Вячеслава Володина, новый налоговый вычет свидетельствует о том, что государство рассматривает расходы на физкультурно-оздоровительные услуги социально значимыми, наряду с расходами на лечение, обучение, благотворительность и рядом других.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы российским правительством.