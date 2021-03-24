В Турции ожидают резкое подорожание российского газа

Обозреватель телеканала Haberturk Олчай Оздилек рассказал, что турецкая нефтегазовая компания Botas ожидает рост закупочной цены на российский газ для республики на 23%. Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, на сегодняшний день за 1 тыс. кубометров природного газа из РФ компания Botas платит $170, однако с 1 апреля цена вырастет до $209.

Кроме того, начал обсуждаться вопрос о повышении тарифов внутри государства из-за перспективы роста цены на российский газ. На данный момент Botas не планирует резкий скачок, рассказали в компании.

Также Оздилек отметил, что из-за заключенного контракта Турции с РФ, Азербайджаном и Ираном, поставщик имеет право пересматривать цены в зависимости от актуальной ситуации на рынке.

Ранее решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана уволить главу Центробанка обвалило турецкую нацвалюту. Обесценивание лиры может «перекинуться» на валюты других развивающихся стран. Однако по мнению экспертов, турецкие фрукты, возможно, подешевеют, а цены турпутевок для россиян не изменятся, поскольку они привязаны к курсу евро.