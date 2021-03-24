Центробанк начнет сбор монет у россиян

В 2022 году Центробанк начнет собирать монеты в одном из регионов, где уровень возврата монет из обращения низок. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на регулятор.

«В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства», — отметили в ЦБ.

Это означает, что в регионе появятся специально оборудованные места, куда можно будет сдать монеты. Проект будет реализован при помощи технологического партнера. Детали о местах установки и их количестве будет определен позже.

По данным Центробанка, в начале 2020 года в обращении находилось 69,126 миллиарда монет на общую сумму 113,2 миллиарда рублей.

Ранее ЦБ объяснил отказ от конкурса по выбору городов на банкноты. 23 марта стало известно, что в России к 2025 году выйдут обновленные банкноты. Также он отметил, что уже в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 руб., в 2023 году — 1000 и 5000 руб., в 2024 году — 500 руб., а в 2025 году — 10 и 50 руб.