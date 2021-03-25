Депутат призвал Евросоюз и Украину прекратить «вопль» по земле в Крыму

Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратился к Евросоюзу и украинским властям с призывом остановить «вопль» по земле в Крыму, которой теперь запрещено владеть иностранцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, решение российских властей ограничить право иностранных граждан, иностранных компаний и лиц без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма является «справедливым» и «необходимым».

«Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории», — подчеркнул Шеремет.

Он также добавил, что законными собственниками своих земельных участков являются те, кто получил российское гражданство.

Ранее стало известно, что иностранцы больше не смогут владеть землей в Крыму. Под ограничения попали 19 из 25 муниципальных образований республики. После этого на Украине отреагировали на данное решение.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.