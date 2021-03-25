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Деловые новости

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Начинающих инвесторов предупредили об опасностях фондового рынка

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Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях дал советы начинающим инвесторам. Об этом пишет РИА «Новости».

Он напомнил, что биржевые торги — это достаточно чистая площадка, на которой важно действовать осознанно и хорошо думать, прежде чем открывать позиции.

«Начинающим не стоит играть с плечом и начинать с больших сумм и со сложных инструментов», — отметил специалист.

Лях также предостерег от «супервыгодных вложений» в акции малоизвестной компании, которая «вот-вот раскрутится и выстрелит». Чтобы избежать неприятностей, он посоветовал пересмотреть фильм «Волк с Уолл-стрит».

Кроме того, новичкам не стоит доверять ключи доступа и пароли к своим брокерским счетам более опытным знакомым.

«Если вы «по знакомству» отдаете ключи к брокерскому счету, то есть риск потерять деньги или ваш счет может быть использован для манипулирования рынком», — пояснил эксперт.

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