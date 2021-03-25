Минпромторг РФ выступает против госрегулирования цен на продукты питания

Минпромторг России выступает против государственного регулирования цен на продукты питания в стране. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ, статс-секретарь Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«Соглашения свою роль выполнили, но на будущее хочу сказать, что наше министерство против государственного регулирования цен, это точно», — сказал замминистра.

Такое заявление он сделал во время отраслевого бизнес-форума по управлению ассортиментом FMCG Cutman Russia 2021 в четверг, 25 марта.

В начале марта заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что в России не будет дефицита продуктов питания и рост цен на них будет находиться в пределах прогнозной инфляции. При этом он подчеркнул, что для отдельных товаров есть факторы, приводящие к подорожанию.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству стабилизировать ситуацию с резко подорожавшими мукой, макаронами, растительным маслом, сахаром и другими продуктами питания. Тогда российский лидер посоветовал главе Минэкономразвития Максиму Решетникову не «экспериментировать» с ценами.