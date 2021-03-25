Скорректированная чистая прибыль «МегаФона» выросла в 4 квартале на 117,4% до 4,4 млрд руб., согласно опубликованной в четверг финансовой отчетности компании.

Этот показатель был достигнут благодаря повышению операционной эффективности, сокращению затрат на финансирование в связи со снижением долговой нагрузки и оптимизацией кредитного портфеля, сообщила компания.

В 4 квартале сервисная выручка снизилась на 2,7%, до 78,2 млрд руб. Негативное влияние продолжает оказывать сокращение доходов от международного роуминга, отток трудовых мигрантов, а также изменение покупательского поведения, выразившееся в оптимизации трат на связь и дополнительные услуги в период пандемии.

Снижение было частично компенсировано ростом выручки от передачи данных и отдельных цифровых сервисов.

В целом же покупательская активность пока не достигла доковидного уровня.

С применением новой методики база абонентов «МегаФона» в России составила в 4 квартале 2020 года 70,4 млн, не демонстрируя таким образом негативного тренда.

Снижение выручки повлекло за собой сокращение OIBDA на 5,8%, до 36,3 млрд руб. Одновременно компании удалось удержать рентабельность по OIBDA и даже показать небольшой рост на 0,2 п.п. до 41,5% за счет контроля над затратами и управления эффективностью, в том числе сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на рекламу и отдельных общехозяйственных затрат.