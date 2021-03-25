Названы российские города с низкими ценами за номер в отеле

Названы города, в которых можно снять номер в трехзвездочном отеле в апреле по низким ценам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на OneTwoTrip.

В ходе исследования эксперты проанализировали 30 самых популярных у клиентов направлений.

Выяснилось, что дешевле всего в трехзвездочном отеле можно остановиться в Адлере (в среднем за 1140 рублей). От 1240 рублей за сутки придется отдать в Краснодаре и 1250 рублей в Анапе.

Кроме того, в рейтинг городов с низкими ценами на отели вошли Астрахань со средней минимальной стоимостью в 1280 рублей, Минеральные Воды — 1300 рублей, Геленджик — 1350 рублей, Санкт-Петербург — 1420 рублей, Самара — 1430 рублей, Пермь — 1450 рублей и Москва — 1460 рублей.

Ранее аналитики определили самые популярные города России для отдыха этим летом.