В Кремле высказались о деле бизнесмена Бориса Шпигеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с бизнесменом Борисом Шпигелем, арестованного по делу бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Ранее в среду, 24 марта, Шпигель попросил членов Общественной наблюдательной комиссии обратиться к президенту России Владимиру Путину.

Представитель Кремля подчеркнул, что признать какого бы то ни было человека виновным может только суд.

«В данном случае есть решение суда о его задержании, он будет находиться в СИЗО», — сказал Песков.

При этом он добавил, что в Кремле ознакомились с сообщения о плохом состоянии здоровья россиянина и отметил, что это должны учитывать медицинские работники СИЗО. Кроме того, по словам Пескова, были изучены материалы СМИ, где бизнесмен заявил, что за его делом якобы «стоят сотрудники ФСБ, которые хотели забрать у него контрольный пакет «Биотека».

«Мы видели. Вместе с тем, мы никак не можем комментировать это, потому что это не наша функция... В случае, если какие-то незаконные действия имели место в отношения предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам», — сказал пресс-секретарь, подчеркнув, что в Кремле не знают, были ли такие обращения в правоохранительные органы.

23 марта Басманный суд Москвы арестовал главу компании «Биотэк» Бориса Шпигеля на два месяца по делу о взятках губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Днем ранее Шпигель был госпитализирован из здания суда, где рассматривались ходатайства об аресте фигурантов дела.

22 марта Следственный комитет России предъявил Белозерцеву и другим фигурантам обвинение в получении и даче взяток. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.

Иван Белозерцев был снят с поста губернатора президентом России Владимиром Путиным, правительство Пензенской области ушло в отставку.