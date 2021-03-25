В России с 1 сентября могут ввести экспортную пошлину на подсолнечное масло

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о введении пошлины на семена подсолнечника с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас состыкованы будут пошлины, действующая 30 июня заканчивается, поэтому новая будет с 1 июля и дальше. То есть у нас здесь рассинхронизации не будет», — сказал он.

Министр добавил, что правительство также может ввести пошлину на экспорт подсолнечного масла 1 сентября. По его словам, на масло текущая экспортная пошлина не вводится из-за договоренностей с производителями о стабилизации цен на масло и сахар.

С 9 января по 30 июня 2021 года экспортная пошлина на подсолнечник и рапс выросла с 6,5% до 30%, но не менее €165 за тонну.

Ранее Решетников заявлял, что демпфер на растительное масло коснется не только подсолнечного.