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Деловые новости

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Фото пользователя Instagram @fallenhearts17 с судна Maesk Denver, Суэцкий канал, Египет Фото пользователя Instagram @fallenhearts17 с судна Maesk Denver, Суэцкий канал, Египет

Потери от перекрытия Суэцкого канала достигли почти $10 млрд

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Ежедневные потери от перекрытия Суэцкого канала составляют около $9,6 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Данная цифра исходит из средней стоимости грузов, проходящих через канал.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. Как сообщалось, контейнеровоз заблокировал движение 150 судов.

Cудно Ever Given приспособлено к перевозке до 20 тысяч морских контейнеров. Оно вышло под флагом Панамы из Китая и направлялось в порт Нидерландов. Контейнеровоз сел на мель у берегов Египта, после этого в Суэцком канале возник затор.

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