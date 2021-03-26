Саммит Евросоюза поддержал сохранение ограничений на поездки в ЕС

Лидер стран-членов европейского поддержали сохранение ограничений на поездки в ЕС, указано в заявлении по итогам саммита глав государств.

«Эпидемиологическая ситуация остается серьезной, в том числе в свете проблем, связанных с вариантами [коронавируса]. Следовательно, ограничения, в том числе в отношении несущественных поездок [в ЕС], должны соблюдаться», – указано в документе.

При этом участники саммита выступили за начало подготовки к выработке общего подхода к постепенному снятию ограничений.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европа находится в начале третьей волны распространения новой коронавирусной инфекции. По ее словам, во многих странах-членах ЕС заболеваемость COVID-19 снова растет, в основном из-за «британского» штамма коронавируса, который выявлен во всех государствах Евросоюза.