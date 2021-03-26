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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

В Нидерландах рассказали о подготовке плана по разблокировке Суэцкого канала

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На разработку плана по спасению судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, потребуется несколько дней, заявил исполнительный директор компании Boskalis Петер Бердовски. Его слова приводит ТАСС.

Нидерландская компания Boskalis оказывает услуги по строительству и обслуживанию морской инфраструктуры на международном уровне. По словам Бердовски, эксперты входящей в концерн компании SMIT, которая специализируется на морских спасательных работах, посетили судно и провели оценку ситуации.

«На основе их данных мы планируем сделать расчеты и разработать модели решения проблемы», – отметил Бердовски.

Он добавил, что варианты спасения контейнеровоза будут предложены властям Египта, судовладельцу и страховщикам, которые примут совместное решение.
«Речь идет о днях. Решение необходимо принять как можно скорее, но в то же время необходимо соблюдать крайнюю осторожность», – подчеркнул исполнительный директор компании.

По его словам, итоговый план спасения Ever Given будет зависеть от наличия поблизости буксиров, кранов и дноуглубительной техники. Кроме того, необходимо оценить, сможет ли к судну подойти нефтяной танкер для слива топлива.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. Ранее сообщалось, что потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

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