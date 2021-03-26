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Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Спутниковый снимок Суэцкого канала, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года
Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года Ситуация в Суэцком канале, где на мель сел контейнеровоз Ever Given, 25 марта 2021 года

Вокруг перекрывшего Суэцкий канал судна начали углублять дно

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Вокруг судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, начали углублять дно. Об этом сообщает Управление канала.

«В настоящее время ведутся дноуглубительные работы по периметру судна», – указано в заявлении.

В работах задействованы два земснаряда Управления Суэцкого канала, четыре наземных экскаватора и девять гигантских буксиров.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. Ранее сообщалось, что потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.

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