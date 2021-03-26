Вокруг перекрывшего Суэцкий канал судна начали углублять дно

Вокруг судна Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале, начали углублять дно. Об этом сообщает Управление канала.

«В настоящее время ведутся дноуглубительные работы по периметру судна», – указано в заявлении.

В работах задействованы два земснаряда Управления Суэцкого канала, четыре наземных экскаватора и девять гигантских буксиров.

23 марта судно-контейнеровоз Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала. Из-за этого движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. Ранее сообщалось, что потери от перекрытия канала достигли почти $10 млрд.