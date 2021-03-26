FT рассказала о двух подходах к санкциям против России в США

В Соединенных Штатах существует два подхода к санкциям против России, пишет газета Financial Times.

Так, ряд американских политиков являются сторонниками «жесткой санкционной линии» в отношении России, в то время как другие больше обеспокоены трудностями в обеспечении эффективности санкций, сохранении союзников и избежании негативных последствий для собственной экономики и финансовых институтов США.

Сторонники «жесткой линии» выступают за постепенное ужесточение, которое начнется с запретов на поездки в США для высокопоставленных российских чиновников и олигархов, а в дальнейшем, возможно, перерастет в ограничения на покупку российских активов американскими учреждениями.

Скептики в свою очередь обращают внимание на прошлые затруднения, вызванные антироссийскими санкциями, а также на негативное влияние американских ограничении в отношении газопровода «Северный поток – 2» на отношения США и Евросоюза.

«Несмотря на то, что [президент США Джо] Байден публично выступает как сторонник жесткой линии, он, вероятно, будет осторожно относиться к введению финансовых санкций, которые выходят далеко за рамки нескольких непривлекательных олигархов и чиновников низшего уровня», – считает автор материала.

Он поясняет, что это связанно с законодательной сложностью отмены санкций.

«Это затрудняет любые переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным: слишком много кнута и слишком мало пряника», – поясняет автор.

Издание также подчеркивает, что российский лидер «слишком необходим как партнер по переговорам, чтобы быть прямой мишенью» санкций.

17 марта министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия.