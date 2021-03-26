Магазинам могут запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми. Об этом пишет RT со ссылкой копию письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Как подчеркнула Волынец, дети, наблюдая за родителями, покупающими алкоголь и сигареты, могут проявить интерес к таким товарам, что подталкивает детей к вредным привычкам. По словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, это может плохо сказаться на здоровье и будущем несовершеннолетних.

Волынец отметила, что Минздрав не раз заявлял о намерении принять меры против потребления алкоголя и табака среди молодых людей.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — говорится в документе.

Ранее нарколог посоветовал способ снизить вред от алкоголя.