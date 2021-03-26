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Деловые новости

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Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве, март 2018 года

ЦБ отозвал лицензию у банка «Мегаполис»

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Банк России 26 марта отозвал лицензию у коммерческого банка «Мегаполис», зарегистрированного в Чебоксарах.

По данным регулятора, банк нарушал федеральные законы о банковской деятельности и нормативные акты ЦБ. Кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также завышала стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть свое реальное финансовое положение.

Кроме того, «Мегаполис» неоднократно не отражал закупку иностранной валюты в бухгалтерском учете и отчетности.

По величине банк занимал 234 место в банковской системе РФ.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у ЮМК банка.

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