Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на допфинансирование больниц

Правительство выделило более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Регионы получат еще более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Средства получат 12 регионов и город Байконур. Подчеркивается, что это позволит больницам компенсировать дополнительные затраты, связанные с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что на эти цели уже было выделено 25,4 миллиарда рублей в 47 регионах.

Ранее стало известно, что правительство России увеличит объем резерва на финансирование зарплат врачам и среднему персоналу.