Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на допфинансирование больниц

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Правительство выделило более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Регионы получат еще более 3,5 миллиарда рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС)», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Средства получат 12 регионов и город Байконур. Подчеркивается, что это позволит больницам компенсировать дополнительные затраты, связанные с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что на эти цели уже было выделено 25,4 миллиарда рублей в 47 регионах.

Ранее стало известно, что правительство России увеличит объем резерва на финансирование зарплат врачам и среднему персоналу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.