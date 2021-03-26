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Деловые новости

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Путин предложил защитить от взыскания по долгам минимальный доход россиян

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Президент России Владимир Путин рекомендовал защитить от взыскания по долгам минимальный доход граждан. Такое поручение Путин дал на встрече с лидерами думских фракций, сообщил сайт Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе... подготовить совместно с правительством к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, президент рекомендовал законы, которые будут стимулировать развитие электронного формата предоставления услуг, связанных с занятостью населения. Также было поручено закрепить полномочия по утверждению стандартов для работы региональных органов и государственных учреждений службы занятости и мониторинг за соблюдением этих правил.

Ранее стало известно, что в России долги за теплоэнергию выросли на 12%.

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