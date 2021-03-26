Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Деловые новости

close

В России повысят социальную пенсию с 1 апреля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В России социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства РФ.

Индексация коснется 3,9 млн человек. В Пенсионном фонде для реализации этой цели есть 12,8 млрд рублей.

Социальные пенсии получают граждане, потерявшие кормильца, и люди с инвалидностью. Такие выплаты положены россиянам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. После ее проведения средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.

Ранее Минтруд объявил о новом порядке установления социальных доплат к пенсии. Так, с 1 января 2022 года социальная доплата к пенсии будет устанавливаться без заявления.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.