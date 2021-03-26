Россия не планирует пересматривать контракт на транзит газа с Украиной

Глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что пересмотра контракта на транзит газа с Украиной не будет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что между Россией и Украиной все договоры юридически сохраняются, и главное для «Газпрома» сейчас — завершить завершить строительство «Северного потока — 2» и поставить через украинскую территорию предусмотренные контрактом объемы газа в другие страны.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину. В первый год контракт гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа и по 40 миллиардов в последующие четыре.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о громадных потерях от «Северного потока — 2».