Уровень долговой нагрузки россиян достиг нового максимума

Показатель долговой нагрузки россиян (ПДН), демонстрирующий, какую часть доходов граждане ежемесячно направляют на погашение задолженности по кредитам, на 1 января 2021 года составил 11,7%, достигнув пика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на презентацию директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой.

«Долговая нагрузка подросла в прошлом году, во многом это связано с пандемией, с сокращением доходов граждан, особенно во втором квартале года. Другие факторы, тем не менее, способствовали сдерживанию процесса», — отметила Данилова.

По ее мнению, этому также способствовало сокращение процентных ставок, наблюдающееся в прошлом году. Однако долговая нагрузка увеличилась не так существенно, как могла.

Кроме того, она добавила, что долговая нагрузка заемщиков в необеспеченном кредитовании в четвертом квартале 2020 года составила 62%, из этого следует, что за прошедший год они не стали более закредитованными.

«По ипотеке даже снизился средний ПДН, и высокие уровни ПДН намного меньше, чем в необеспеченном кредитовании, потому что в ипотеке банки более консервативны, более внимательно оценивают доходы, чаще ориентируются на официальные источники подтверждения доходов заемщика», — подчеркнула она.

Также несмотря на быстрый рост кредитования из-за качественных заемщиков, новые риски не формируются, сказала Данилова.

Ранее в НБКИ подсчитали, что уровень одобрения ипотеки и других кредитов резко снизился с наступлением второй волны пандемии. По итогам октября более трети желающих взять ипотеку получили отказы.